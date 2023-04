VIDEO – Osimhen fermato dai tifosi ad Agnano: cori e foto per il bomber azzurro!

I tifosi del Napoli sono innamorati del proprio bomber Victor Osimhen e non smettono di dimostrarglielo. L’attaccante del Napoli, nonostante un periodo di stop, ha trascinato gli azzurri in campionato ed attualmente è il capocannoniere della Serie A.

A testimoniare tutto l’affetto dei tifosi nei confronti dell’attaccante nigeriano di Luciano Spalletti c’è un video registrato stamattina ad Agnano, con Osimhen che si ferma insieme ai tifosi in macchina e i supporters azzurri cantano entusiasti per il proprio beniamino.

Per un ragazzo che Provenze dalla povertà assoluta di Lagos, regalare gioia ai tifosi non è un problema, anzi. L’attaccante nigeriano è infatti sempre tra i più disponibili per i tifosi del Napoli, da sempre.