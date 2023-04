Il Napoli continua a preparare il possibile match Scudetto che in queste ore è stato rinviato ufficialmente a domenica alle ore 15:00.

La squadra si è ritrovata anche quest’oggi agli ordini del tecnico Luciano Spalletti, che intanto predica calma fino a quando non ci sarà la certezza aritmetica del terzo Scudetto della storia del club azzurro.

È curiosità per capire se dall’infermeria arriveranno buone notizie: le speranze sono accese ancora per Matteo Politano, mentre Giovanni Simeone è arruolabile in quanto è in gruppo ormai da diversi giorni.

Report allenamento SSC Napoli del 28 aprile

In questi minuti, il Napoli ha reso noto le ultime novità da Castel Volturno dopo la sessione mattutina nel consueto reporto dopo l’allenamento.

Di seguito, quanto comunicato dai partenopei:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico.

Chiusura di seduta con esercitazioni su palle inattive. Mario rui ha effettuato terapie. Politano ha svolto lavoro in piscina e allenamento individuale in campo.

Sembrano esserci poche speranze, dunque, per il ritorno di Politano in vista della partita contro i granata.