Non solo Napoli-Salernitana, problemi anche per l’Udinese: c’entrano i tifosi della Roma!

Giornata decisiva per capire quale sarà il destino di Napoli-Salernitana: in queste ore, infatti, arriverà la decisione in merito a quando sarà giocata la sfida. Due le ipotesi in ballo: calendario invariato (e in questo caso la partita si terrà sabato alle ore 15:00) o lo slittamento a domenica.

Un eventuale rinvio al giorno dopo, porterebbe inevitabilmente novità anche per la prossima sfida degli azzurri, in programma invece per martedì contro l’Udinese. A tal proposito, sono molteplici le ipotesi e non mancano le problematiche per una questione che sembra a dir poco intricata.

Possibili disordine con i tifosi della Roma e la richiesta di DAZN

Stando a quanto riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’intervento di DAZN a complicare la questione:

DAZN pretende il rispetto del contratto e degli orari prefissati. E lo spostamento delle gare del Napoli porterebbe a scoprire due slot orari: l’anticipo pomeridiano del sabato e quello serale di martedi, con sovrapposizioni e altri problemi. Per questo chiederebbe di fissare Udinese-Napoli come posticipo del giovedì. Ma riproporrebbe il problema delle 72 ore con le gare di domenica prossima.

Ma non solo: perché il problema potrebbe essere anche legata all’ordine pubblico: secondo quanto evidenziato invece dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il rischio di un pericoloso incrocio di tifosi in trasferta: quelli della Roma diretti a Monza e quelli del Napoli a Udine.