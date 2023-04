Napoli-Salernitana, settore ospiti aperto ai tifosi azzurri? Arriva la decisione della Questura

In queste ore verrà fatta chiarezza sul possibile rinvio di Napoli-Salernitana. La sfida, che potrebbe valere lo Scudetto nel caso in cui dovesse esserci la vittoria degli azzurri e un pareggio o una sconfitta ai danni della Lazio nel match contro l’Inter, è al centro delle valutazioni delle istituzioni.

L’idea è quella di spostare la sfida al giorno dopo, in modo da concentrare gli eventuali festeggiamenti in una sola giornata e per rendere il lavoro delle forze dell’ordine meno complicato.

In queste ore, inoltre, si era fatta avanti la possibilità di poter aprire anche il settore ospiti, vista la limitazione per la trasferta dei tifosi granata. Nelle scorse ore, però, è arrivata la decisione della Questura.

Settore ospiti Napoli-Salernitana, cosa è stato deciso

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Maradona sarà tutto esaurito, come è facile da prevedere. Ci saranno almeno 52mila spettatori. Il club azzurro ha chiesto di poter mettere in vendita anche i biglietti del settore ospiti.

Ma ieri la risposta della Questura – si legge – ha spento la speranza: perché il settore è aperto ai tifosi della Salernitana con fidelity card che non risiedono a Salerno e provincia.