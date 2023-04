Festa scudetto Napoli, la Curva A fa due appelli ai tifosi in vista di Napoli-Salernitana

Dopo giorni di riunioni, incontri e valutazioni, la decisione su Napoli-Salernitana è finalmente arrivata: il possibile match scudetto è stato rinviato di 24 ore e si giocherà domenica 30 aprile alle 15. Una richiesta fatta dal Comune di Napoli per motivi di ordine pubblico e accolta dal Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive).

La partita tra azzurri e granata andrà in scena quindi subito dopo il match di San Siro tra Inter e Lazio: in caso di non vittoria della squadra di Maurizio Sarri, al Napoli basterebbe battere la Salernitana per laurearsi campione d’Italia con sei giornate di anticipo.

Esultanza gruppo Napoli

Invito della Curva A: “Prepariamoci alla festa con mentalità”

Il Maradona sarà sold out per questa gara così importante e dalla Curva A arrivano due appelli per tutti i tifosi. Il messaggio chiave è quella di festeggiare con mentalità, rispettando e difendendo la città e i suoi luoghi storici.

Inoltre, gli ultras chiedono a tutti i tifosi che saranno presenti in Curva di portare una propria bandiera per dare vita a una sventolata storica per un traguardo storico. Di seguito il messaggio.