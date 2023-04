“Bus scoperto con i calciatori del Napoli?”: sentite ADL sulla festa Scudetto!

Manca oramai poco all’assegnazione aritmetica dello Scudetto al Napoli, la città è pronta ad esplodere di gioia. Inoltre oggi è arrivata la conferma ufficiale: si giocherà domenica alle 15, dopo Inter-Lazio.

Napoli si prepara ad accogliere una festa Scudetto memorabile, che vedrà coinvolte un gran numero di persone, per questo motivo gli organi competenti stanno provvedendo a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Durante la conferenza stampa in Prefettura, per ufficializzare lo spostamento di Napoli-Salernitana è intervenuto, in collegamento telematico, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, di seguito quanto dichiarato:

Sono estremanente soddisfatto del prevenire piuttosto che curare. Nel passato non sono mai state fatte queste riunioni di questo tipo. Ci sono state altre occasioni per festeggiare, ricordo la Coppa Italia, la Supercoppa e la promozione in Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. La città è diventata cosciente e matura e faccio un plauso per la crescita, Napoli è vista in ogni parte del mondo, oltre che nel calcio anche come città.

Sul bus scoperto:

Non abbiamo ancora deciso nulla, stavamo aspettando la Lega e le decisioni del Ministero degli interni. L’orario lo stiamo ancora aspettando dalla Lega perché è di sua competenza, non compete a noi. Ancora non sappiamo circostanziare e prevedere quello che si potrà fare. Ma credo che come mi ha spiegato il sindaco, domenica e lunedì saranno due giornate piene di accadimenti, vogliamo evitare che il calcio Napoli aggiunga caos al caos e prevedo che i festeggiamenti devono iniziare e terminare nello stadio Maradona.

Sull’atmosfera in città:

Oggi ho visto strade preparate con l’essenza della napoletanità con immagini di Maradona, Troisi e De Filippo: la napoletanità, quella che poi fa nascere la supremazia della bellezza. Quella bellezza che i nostri registi decantano. Il problema credo che non ci sia in quanto i nostri concittadini stanno vivendo questo evento come un evento che gli appartiene. Non per colpa del caso è accaduto solo dopo, ma è un altro discorso. Diamo dimostrazione che a Napoli si può vivere in bellezza e tranquillità, come si dimostra da secoli.

Il rinascimento di questa città ha determinato anche stranieri presenti in città. Tutti si sono interessati al Napoli Calcio. Mettere in essere, in maniera precauzionale, un piano, è cosa giusta. Il successo del Napoli calcio spinge a far si che venga garantita la sicurezza.

Scaramanzia?

Sono scaramantico ma i miei riti li faccio in segreto: Quando ti regalano un corno lo devi caricare di positività senza mostrarlo agli altri. Non posso mostrare quale danza farò il giorno prima o poco prima dell’inizio.

Sul conseguente spostamento di Udinese-Napoli:

Con il calendario non centriamo nulla, la decisione spetta alla Lega. Ci verrà comunicato l’eventuale tipo di spostamento. Non giocheremo martedì, se sarà mercoledì o giovedì lo vedremo e attendiamo. Non sappiamo ancora se si giocherà domenica alle 15 o alle 17.