Napoli-Salernitana, si apre il settore ospiti per i tifosi napoletani? Novità da TicketOne

I tifosi sono in attesa di scoprire quando si giocherà Napoli-Salernitana, gara in programma sabato 29 aprile alle ore 15, ma che con molta probabilità sarà spostata a domenica per motivi di ordine pubblico.

Il Viminale ha rinviato la decisione sulla questione al Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che si riunirà soltanto domani mattina. Bisognerà quindi attendere per la decisione ufficiale sul possibile rinvio di quello che potrebbe essere il match scudetto.

Lo stadio Diego Armando Maradona è andato sold out in pochissime ore, ma molti tifosi si chiedono se sia possibile aprire anche il settore ospiti (la trasferta è vietata ai salernitani) e se il biglietto della partita sarà valido anche in caso di rinvio.

A rispondere a queste domande ci ha pensato Amedeo Bardelli, direttore della sezione Sport Business di TicketOne, intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Il rinvio non cambia nulla per TicketOne, i biglietti venduti per sabato saranno utilizzabili anche la domenica. Per il discorso di mettere in vendita i biglietti per il settore ospiti, attendiamo anche lì delle risposte dall’Osservatorio. Obiettivamente, io non vedo nessun problema a mettere in vendita il settore ospiti, anche nel caso dovesse giocarsi di sabato. Non sarà messo in vendita tutto il settore poiché ci sono alcuni posti non vendibili, come quelli con scarsa visibilità e quelli di sotto, quindi ci sarebbero circa 2000 biglietti. Io non vedo situazioni ostative nel metterli in vendita.