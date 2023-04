In queste ore è al vaglio delle istituzioni, calcistiche e non, il possibile spostamento della partita tra Napoli e Salernitana, al momento in programma per sabato alle ore 15:00.

L’idea è quella di far slittare il match di domenica, magari in contemporanea con Inter-Lazio, match che (abbinato con un successo del Napoli contro la squadra di Paulo Sousa) potrebbe regalare la matematica certezza dello Scudetto se i biancocelesti non dovessero vincere contro i nerazzurri.

In queste ore, però, è arrivato un duro comunicato della Curva Sud della Salernitana che critica aspramente questa eventuale soluzione.

Il comunicato della Curva Sud Siberiano

Di seguito, il comunicato della Curva Sud Siberiano riportato da tuttosalernitana.com: