Blitz della Guardia di Finanza a Napoli: maxi sequestro di capi contraffatti con il logo del club

L’euforia e l’entusiasmo per la conquista (ormai imminente) del terzo scudetto è sempre più dilagante a Napoli. Tutta la città è stata tappezzata di bianco e azzurro con bandiere, striscioni, addobbi e tante altre bellissime decorazioni.

Basta fare un giro nelle vie più famose di Napoli (e non solo) per assistere a una città addobbata a festa in attesa del grande evento, ormai prossimo. Decorazioni che attraggono anche molti turisti, vogliosi di vivere la città in questo momento storico.

Napoli addobbata per lo scudetto

Occhio però alle truffe: sulle bancarelle in città ci sono purtroppo parecchi capi contraffatti spacciati per originali che possono trarre in inganno soprattutto i tifosi stranieri. Proprio a riguardo, la Guardia di Finanza di Napoli ha compiuto un maxi sequestro nella giornata di oggi.

Come riporta Ansa, nel comune di San Giuseppe Vesuviano, è stato individuato e sequestrato un deposito di 200 mq con oltre 18 mila prodotti contraffatti con il marchio SSC Napoli. Il colpevole, un cittadino marocchino, è stato subito denunciato per contraffazione e ricettazione. La merce, una volta messa sul mercato e smistata nelle zone più popolate della città, avrebbe fruttato un guadagno di circa 800 mila euro.