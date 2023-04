Sarri sfida il Napoli sul calciomercato: vuole strappare un colpo a Giuntoli

Manca poco al termine del campionato è già moltissimi dirigenti si stanno muovendo per il calciomercato che verrà, sia in entrata che in uscita.

In casa Napoli, a Scudetto ormai praticamente acquisito, Giuntoli lavora per blindare tutti i suoi gioielli e respingere gli assalti delle big europee, in particolare della Premier League.

Nelle ultime ore stanno uscendo innumerevoli voci su un possibile rinnovo di Victor Osimhen, che potrebbe prolungare di un altro anno, dopo Lobotka, Di lorenzo e Rrahmani.

Sul fronte entrate la dirigenza partenopea sarebbe al lavoro da tempo per regalare a Spalletti un giocatore in mezzo al campo fortemente talentuoso.

I nomi usciti nelle ultime ore sono quelli di Thiago Almada ma soprattutto di Tommaso Baldanzi dell’Empoli, per il quale c’è molta concorrenza.

Sarri su Baldanzi, è duello con Giuntoli!

A proposito del talentino, in orbita Under 21, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri lo avrebbe indicato come prossimo obiettivo in casa Lazio, soprattutto in caso di accesso ai gironi di Champions League.