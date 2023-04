Spostare Napoli-Salernitana, De Laurentiis deciso sul rinvio: cosa succederà domani!

Giocare in contemporaneità Napoli–Salernitana e Inter–Lazio, è questa l’idea lanciata dal consigliere comunale Nino Simeone, che sta trovando riscontro nella volontà di Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che svela come il presidente del Napoli – nella giornata di domani – terrà un importante incontro in Prefettura.

Ecco quanto evidenziato:

La sintesi: giocare in contemporanea a Inter-Lazio, le due partite che potrebbero regalare l’aritmetica certezza dello scudetto a Spalletti entrambe alle 12.30. Una proposta che il Comune non ha esteso alla Lega calcio. Domani ci sarà un incontro in Prefettura sull’ordine pubblico in vista dell’atteso, infuocato, weekend: in quella sede sarà valutata la possibile richiesta di rinvio della partita, che resta difficile.