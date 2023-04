Napoli-Salernitana, primo match point scudetto: quanti biglietti restano disponibili

La vittoria del Napoli contro la Juventus ha avvicinato più che mai gli azzurri al sogno scudetto. La vittoria del campionato potrebbe arrivare già nel prossimo weekend, nel caso in cui i partenopei battano la Salernitana e la Lazio non vinca a San Siro.

Cresce dunque l’attesa in casa Napoli e la voglia dei tifosi di festeggiare la vittoria dello scudetto. Per questo, già per la partita di sabato, si attende il tutto esaurito al Maradona per il derby contro la Salernitana. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, restano ancora pochi tagliandi disponibili.

Quanti biglietti sono stati venduti?

Ecco quanto evidenziato: