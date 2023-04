Giovanni Di lorenzo è senza dubbio uno dei leader di questo Napoli e non a caso è stato il capitano eletto dal gruppo nella scorso estate, che ha visto una vera e propria rivoluzione in casa azzurra. E i comportamenti del numero 22 partenopeo hanno confermato che si è trattato di una scelta più che azzeccata, con l’ex Empoli che è divenuto difatti uno dei calciatori più amati dai tifosi, pronti ad accogliere la grande festa per il terzo Scudetto.

Intanto, la città ha già rotto il ghiaccio in nottata a Capodichino, dove migliaia di tifosi hanno accolto con calore il gruppo che rientrava dalla trasferta di Torino.

Di lorenzo fa scatenare i tifosi: le immagini

Nel dettaglio, Giovanni Di lorenzo prende per mano un megafono per far partire un coro che fa letteralmente impazzire tutti i tifosi presenti.

Una vera e propria anticipazione di quello che potrebbe succedere a Napoli quando lo Scudetto sarà certificato anche dalla matematica. Di seguito, le immagini in questione: