Politano e Mario Rui, l’agente rivela: quando torneranno dall’infortunio!

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Di lorenzo, Politano e Mario rui. Ecco quanto evidenziato:

Mario rui e Politano? Anche a me è dispiaciuto molto che non ci fossero perché era una partita storica, ma hanno avuto quell’infortunio contro il Milan. Politano contro la Salernitana ci dovrebbe essere, per Mario rui ci vorranno altre 3/4 partite.