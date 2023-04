Osimhen fa impazzire i tifosi: il post sui social è da brividi! – FOTO

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è stato protagonista assoluto nella notte di festeggiamenti all’aeroporto di Capodichino. La città è già in festa, anche se praticamente manca l’aritmetica certezza per il terzo successo in campionato della storia.

Il nigeriano in questa stagione ha compiuto un vero e proprio salto di qualità anche in termini caratteriali, grazie anche a comportamenti da applausi che lo hanno reso un vero e proprio leader dello spogliatoio azzurro, al di là di quella che è stato il suo apporto importantissimo per quanto riguarda i gol, spesso pesantissimi.

Il nigeriano carica ancora l’ambiente: cosa ha scritto

Dopo la notte di festeggiamenti, il nigeriano affida ai suoi social un messaggio ai tifosi in vista di quello che è ormai il countdown per lo Scudetto.

Cari Napoletani, avete aspettato abbastanza. Adesso tocca a voi

Questo il messaggio che ha fatto letteralmente scatenare i tifosi del Napoli sui social, sempre più vicini ad afferrare il sogno Scudetto, che potrebbe divenire realtà già domenica.