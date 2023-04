Per i tifosi del Napoli è partito il countdown Scudetto: la vittoria contro la Juventus di ieri sera ha acceso definitivamente gli entusiasmi in città e la sensazione è che manchi davvero poco alla matematica certezza. Quest’ultima potrebbe arrivare già domenica pomeriggio, qualora il Napoli battesse la Salernitana e la Lazio non andasse oltre il pareggio contro l’Inter.

Fervono, di conseguenze, i preparativi in città per la grande festa, sia per quella spontanea (che ci sarà con aritmetica assicurata) che per quella a fine stagione. A proprio a tal proposito arrivano novità a sorpresa.

“La festa può essere anticipata”: l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a proposito della festa Scudetto ‘di fine anno’ scrive: