Juve-Napoli, assurdo a Mediaset: “Errore clamoroso del VAR, è Lobotka a fare fallo”

La vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus per 0-1 si è portata dietro una scia di polemiche innescate dall’intervento del VAR, che ha di fatto annullato la rete del vantaggio di Di Maria. Il motivo della discordia è stato il fallo di Milik ai danni di Lobotka a inizio azione, che ha indotto il VAR Aureliano a chiamare al monitor l’arbitro Fabbri.

A commentare l’episodio – fortemente criticato dal modo juventino – è stato anche il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, che nel corso della trasmissione “Pressing” si è espresso in maniera piuttosto particolare. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli ci ha provato di più? Sì, anche se poi il gioco è a chi segna di più. È sempre meritato il risultato del campo, anche quando gli episodi vanno male in Champions, ed in generale il Napoli ha strameritato lo Scudetto. Poi ci sono degli episodi che fanno parte del gioco, ma ci sono. Napoli spettacolare? Per questo deve rammaricarsi per la Champions.