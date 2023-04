Prima notte di festa a Napoli, dopo la vittoria della squadra di Luciano Spalletti ai danni della Juventus. Decisiva la rete di Giacomo Raspadori che consegna tre punti che suonano quasi come una certezza per quanto riguarda il discorso Scudetto.

Il gol dell’ex Sassuolo ha letteralmente fatto scatenare i tifosi azzurri, che hanno messo in scena una vera e propria prima festa, in attesa dell’aritmetica certezza. Mancano infatti solo cinque punti per rendere ufficiale il terzo Scudetto della storia del club azzurro. La matematica potrebbe incoronare i partenopei già domenica prossima: servirà, però, una vittoria contro la Salernitana e un pareggio o una sconfitta della Lazio contro l’Inter. Quanto basta per scatenare il delirio all’aeroporto di Capodichino, dove tantissimi tifosi hanno reso onore alla squadra al rientro da Torino.

Festa Napoli a Capodichino, entusiasmo alle stelle al rientro della squadra

Gli azzurri hanno fatto rientro in nottata da Torino e sono stati accolti da tantissimi tifosi in festa. Di seguito, le immagini dell’arrivo del pullman della squadra all’aeroporto di Capodichino: