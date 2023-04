Juventus-Napoli, sorpresa in attacco per Allegri: la probabile formazione

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti torna a focalizzarsi sul campionato in cui incontrerà la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal ripristino dei punti in campionato. La Vecchia Signora si trova ora al terzo posto in classifica, alle spalle di Lazio, sconfitta ieri dal Torino, e Napoli.

Questa partita potrebbe consentire agli azzurri di accorciare sempre di più le distanze verso il sogno scudetto, recuperando punti sulla Lazio di Maurizio Sarri.

La probabile formazione della Juventus

Massimiliano Allegri punta al 3-5-1-1 e secondo quanto rivelato dal giornalista Giovanni Albanese sul proprio profilo Twitter ci sarà una scelta inaspettata in attacco.

Di seguito la probabile formazione dell’allenatore bianconero:

JUVENTUS (3-5-1-1):

Szczesny

Gatti

Rugani

Danilo

Cuadrado

Miretti

Locatelli

Rabiot

Kostic

Soulè

Milik

FOTO: Imago, Vlahovic

Il tecnico bianconero, quindi, con molta probabilità rinuncerà a Vlahovic tra gli undici titolari, lasciando spazio all’ex di turno di questa gara Arkadiusz Milik. Out probabilmente anche Bremer, che figura tra i convocati, ma che per i problemi fisici degli ultimi giorni non partirà dal 1′ minuto.