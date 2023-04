Il Napoli batte anche la Juventus: cosa sta succedendo negli spogliatoi!

Successo importantissimo per il Napoli a Torino contro la Juventus. Grazie a questo 1-0, gli azzurri potrebbero festeggiare la vittoria matematica dello Scudetto già nel prossimo weekend.

Tanta è quindi la gioia per una vittoria che riscatta subito l’amara uscita dalla Champions League di martedì in casa dei rivali di sempre, la Juventus, battuta per la seconda volta in stagione.

Raspadori gol Juventus Napoli

Napoli esulta dopo la vittoria: i cori negli spogliatoi

I calcatori azzurri hanno esultato subito dopo il fischio finale correndo sotto il settore ospiti occupato dai propri tifosi, ma hanno proseguito a festeggiare anche dopo il ritorno negli spogliatoi.

Come segnala l’inviata di Dazn Federica Zille, i calciatori del Napoli non si sono frenati nei festeggiamenti dopo il termine della gara, cantando quelli che sono i cori che si sentono abitualmente anche sugli spalti del Maradona.

Si sono sentiti forti qui i ben noti cori “la capolista se ne va” e “vinceremo il tricolor”, segno della consapevolezza da parte di tutta la squadra di un obiettivo che oramai è ad un passo dall’essere raggiunto.