Insigne torna a segnare dopo sette mesi: gol capolavoro dell’ex Napoli (VIDEO)

Nella notte si è giocato il match tra Philadelphia Union e Toronto, gara valevole per la 9ª giornata di MLS e che ha visto protagonista anche Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è rientrato dall’infortunio la scorsa settimana contro Atlanta, match in cui ha giocato solo 14′ per tornare a testare il terreno di gioco.

Sono stati 84′ invece i minuti disputati contro Philadelphia in una partita che ha visto il Toronto perdere per 4-2 ma che allo stesso tempo ha restituito il sorriso ad Insigne che è tornato al gol ben sette mesi dopo l’ultima volta. L’ultima marcatura del 24 è stata siglata il 5 settembre nella sconfitta con il Montreal, in quell’occasione Insigne segnò una doppietta.

L’infortunio di Insigne che lo ha tenuto tanto tempo lontano dal campo

Gol Insigne Philadelphia-Toronto

Una vera e propria magia quella realizzata da Insigne questa notte che grazie al suo marchio di fabbrica, il famoso “tir a gir”, ha ritrovato il sorriso dopo il lunghissimo infortunio. Un gol a giro da cineteca, un tiro di prima che si è infilato all’incrocio dei pali e che non può evocare qualche ricordo ai tifosi del Napoli.

Qui il video del gol di Insigne: