Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna in vista della sfida contro il Lecce. Il rossonero, nel corso del suo incontro con la stampa, è voluto tornare nuovamente sul doppio confronto il Napoli, in particolare sul passaggio alla semifinali della Champions League, a discapito proprio dei partenopei.

Pioli si dice convinto di ripartire proprio da questo e dall’averla spuntata contro gli azzurri in vista delle prossime partite.

Di seguito, il passaggio in cui il tecnico Pioli, nel corso della conferenza stampa, fa riferimento ai partenopei:

Napoli? C’è stata molta euforia, abbiamo superato un avversario difficilissimo, ci ha riempito di entusiasmo. Dobbiamo portare tutto questo in campionato, le prossime due in campionato sono fondamentali per la nostra classifica.

Abbiamo superato tanti momenti difficili, abbiamo creato un bagaglio di esperienza importante. È importante sapere come lo abbiamo superato grazie al lavoro. Ci aiuterà a crescere e a superare altri momenti difficili.