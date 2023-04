Maradona, nuovo murales a Mergellina: le immagini sono da pelle d’oca! – VIDEO

Il ricordo di Diego Armando Maradona è sempre vivo nel cuore dei tifosi del Napoli, che si apprestano a festeggiare il terzo Scudetto della propria storia. In queste settimane, la città è un mosaico di entusiasmo e gioia per accogliere una festa che manca proprio dai tempi del Pibe de Oro, la cui figura non può mancare sui vessilli esposti dal popolo napoletano in città.

In queste ore nel centro storico, in particolare a Mergellina, è apparso un nuovo murales dedicato al campione argentino. L’opera è a cura dell’artista Juan Pablo Gimenez, che in questi minuti sta completando la raffigurazione.

Murales Maradona: la rappresentazione è da brividi

Nelle immagini di seguito riportate, si vede il nuovo murales raffigurante Diego Armando Maradona in tutto il suo splendore.

Una raffigurazione da pelle d’oca, che scalda ulteriormente i cuori dei tifosi partenopei che, da oggi, stanno apprezzando il murales a cura di Juan Pablo Gimenez.

A seguire, le immagini da pelle d’oca del nuovo murales: