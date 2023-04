Elkann vuole Giuntoli alla Juventus: la reazione di De Laurentiis!

L’edizione odierna di Tuttosport evidenzia come nella testa della dirigenza della Juventus il nome di Cristiano Giuntoli sia in cima alla lista dei possibili nuovi direttori sportivi. John Elkann infatti avrebbe individuato nel profilo del dirigente ex Carpi la figura perfetta per far ripartire il progetto del club bianconero.

Napoli Giuntoli Juventus

Tuttosport però evidenzia anche la “reazione” del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a questo particolare interesse da parte del club rivale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

De Laurentiis non è d’accordo con questa soluzione e certamente farà valere l’anno di contratto che lega ancora Giuntoli al Napoli per proseguire nel progetto tecnico in testa al quale ci sarà ancora sulla panchina Spalletti.

Un sodalizio dunque destinato a continuare, nel segno di Cristiano Giuntoli in dirigenza e Luciano Spalletti in panchina, almeno fino al termine della prossima stagione. Poi si vedrà, perchè le opzioni contrattuali del dirigente e dell’allenatore, in assenza di rinnovo, andranno a terminare ed allora si potrà pensare se rinnovare il progetto o continuare con gli uomini che stanno regalando un sogno alla città.