L’ex Juventus sicuro: “Il Napoli vincerà lo scudetto, ma questo campionato è falsato”

Si avvicina il big match tra Juventus e Napoli, gara che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Le due squadre, al momento, dopo aver ridato temporaneamente i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri, si ritrovano a 16 punti di distacco.

Anche in caso di vittoria della squadra di Allegri, il margine sembra ormai incolmabile, soprattutto se si considera che la penalizzazione non è stata cancellata, ma sarà soltanto rimodulata (possibile un -5 o -6 invece del pesantissimo -15).

Proprio per parlare della sanzione ai danni della Juventus, per ora rinviata, La Stampa ha intervistato l’ex calciatore bianconero, Marco Tardelli. Ecco quanto evidenziato:

Sappiamo già chi vincerà il campionato, questo è certo: il Napoli per la gioia di tutti gli sportivi amanti del bel calcio. Ma come possiamo definire questa stagione così ricca di colpi di scena che però non riguardano lo sport? Dopo due mesi di penalizzazione, ritornano i punti tolti, ma siamo sicuri che fra quindici giorni… non voglio nemmeno immaginarlo.

Certo ora aspettiamo ansiosamente il riesame del caso, ma intanto un’ombra scura e sinistra si allunga su un campionato irrimediabilmente falsato.