Mourinho: “Vai a vedere il Napoli ora”, provocazioni all’allenatore del Feyenoord (VIDEO)

Grande impresa della Roma, che ieri sera ha battuto il Feyenoord conquistando la semifinale di Europa League. A fine partita, però, c’è stato qualche screzio tra l’allenatore giallorosso, José Mourinho e quello del club olandese, Arne Slot.

“Vai a vedere il Napoli! Vai a vedere il Napoli, ora…”. Sono queste le parole che José Mourinho, nel post partita contro il Feyenoord, ha rivolto all’allenatore avversario Arne Slot. Come riportato da Sky Sport, al termine della partita che ha visto i giallorossi vincere 4-1 e conquistare la semifinale di Europa League, l’allenatore olandese ha imboccato il tunnel negando la stretta di mano a Mou che lo ha ricorso gridandogli “Respect!”. E poi quella frase, ripetuta più volte: “Vai a vedere il Napoli, ora…”.

La conferma indiretta è arrivata dallo stesso Slot nelle interviste post partita:

Cosa mi ha detto Mourinho? Che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma. Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro grandi complimenti per il carattere che hanno dimostrato. Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite.

Ma cosa perché Mourinho ha usato proprio il Napoli come club per provocare Slot? Qualcuno ha ipotizzato che Mou stesse provocando legandosi all’eliminazione dei partenopei dalla Champions League, ma la vera motivazione è in realtà un’altra. Alla vigilia della gara con la Roma, l’allenatore del Feyenoord aveva detto di preferire il gioco del Napoli a quello dei giallorossi. cosa che, evidentemente, Mourinho deve essersi legata al dito.