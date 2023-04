Guardiola esalta ancora il Napoli: “Mi ha impressionato”

Il Napoli ha salutato la Champions League dopo un grande percorso concluso solo ai quarti di finale (raggiunti per la prima volta nella storia del club). Nonostante l’eliminazione, sono arrivati tantissimi complimenti ed elogi per i ragazzi di Luciano Spalletti.

Opinionisti, ex calciatori e allenatori hanno voluto complimentarsi con gli azzurri, protagonisti di una grande stagione nella massima competizione europea. Tra questi c’è anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che già nel recente passato aveva messo il Napoli tra le favorite per la vittoria della Champions (facendo “arrabbiare” Spalletti).

Queste le parole dell’allenatore spagnolo rilasciate ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” al termine di Bayern Monaco-Manchester City.

Ho visto il match di martedì sera di Napoli e gli azzurri mi hanno impressionato. Quelle contro il Milan sono state partite sempre molto combattute quest’anno. Si vince o si perde per margini talmente ristretti che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League.

Il Napoli è tanto avanti in campionato rispetto al Milan, e la gente crede che in Champions League sia la stessa cosa. Ma invece il Milan in Europa cambia il chip. È un club come il Bayern Monaco che ho appena incontrato e che conosco bene, nel passato sono stati grandi, non so quante coppe abbiano vinto. Ricordo Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Franco Baresi, Paolo Maldini, Costacurta… Insomma, loro sono la storia… E conta. Per questo queste squadre sono così forti.

Anche il Milan di Napoli ha giocato bene, ha vinto in campionato, ha vinto in Europa all’andata 1-0, poi l’1-1 dell’altra sera con un rigore per il Napoli che poteva essere dato. Ripeto, è stato un match molto combattuto.