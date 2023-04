Juventus-Napoli, niente da fare per l’azzurro: salterà il match di Torino

La sconfitta contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Champions League è indubbiamente ancora viva nella mente di tutti i tifosi del Napoli. L’Italia ha portato ben cinque squadre nelle semifinali delle coppe europee ma, paradossalmente, gli azzurri, primi in classifica in Serie A con ampio distacco sulle inseguitrici, non ci saranno.

La cocente eliminazione ai quarti di Champions però deve essere subito archiviata dai giocatori, impegnati in un finale di stagione che si preannuncia storico. Si riparte subito con un big match dal sapore sempre affascinante: domenica sera, alle ore 20:45, la squadra di Spalletti sarà impegnata contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Gol Osimhen contro la Juve (FOTO: SSC Napoli)

Per la sfida di Torino contro i bianconeri di Max Allegri, mister Spalletti dovrà fare a meno di diversi giocatori. Infatti, nella sfida di martedì contro il Milan, Mario rui, Matteo Politano e Amir Rrahmani sono usciti anzitempo dal campo per infortunio.

Infortunio Rrahmani, le condizioni

Mentre per Mario rui e Politano ce ne vorrà per un po’ (il portoghese potrebbe addirittura non recuperare per fine stagione), Rrahmani ha subito una lieve distorsione alla caviglia destra che non preoccupa molto.

Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il difensore kosovaro comunque non recupererà per la gara di Torino. Una scelta probabilmente precauzionale da parte dello staff per evitare inutili rischi. Al suo posto potrebbe giocare Leo Ostigard, visto che Juan jesus è reduce da tre partite consecutive tra campionato e Champions.