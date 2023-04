Decisi gli orari di Udinese-Napoli e Napoli-Fiorentina: nuova data per lo Scudetto

Sono stati da poco ufficializzati gli orari della 33ª giornata e 34ª di Serie A, giornate in cui il Napoli sarà impegnato rispettivamente contro Udinese e Fiorentina. La sfida con i friulani in particolare potrebbe essere quella dell’aritmetica vittoria dello Scudetto in caso di doppio successo degli azzurri nelle gare contro Juventus e Salernitana.

Date e orari ufficiali in Serie A

Il Napoli di Spalletti affronterà l’Udinese nel turno infrasettimanale del 2 maggio 2023 alle ore 20:45, gli azzurri apriranno la 33ª giornata giocando l’anticipo del venerdì. La Lazio di Sarri invece giocherà il giorno 3 maggio alle ore 21:00 con il Sassuolo, anche un passo falso dei biancocelesti potrebbe significare Scudetto al Napoli.

La 34ª giornata invece vede protagonista il Napoli contro la Fiorentina, gli azzurri giocheranno domenica 7 maggio alle ore 18:00. Per saperne di più sulla matematica scudetto bisognerà attendere le sfide con Juventus e Salernitana, solo dopo queste due partite si potrebbe conoscere con certezza la data della possibile aritmetica che calcoli alla mano potrebbe essere la 33ª o la 34ª giornata di Serie A.

Queste date e orari delle due giornate di Serie A: