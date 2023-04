De Sciglio carica la Juventus in vista del Napoli: non ha dimenticato l’andata!

Si giocherà domenica all’Allianz Stadium di Torino la gara fra Juventus e Napoli. Ben diversi gli stati d’animo delle due squadre in questo momento: la Juventus, infatti, ha ritrovato entusiasmo dopo il passaggio in semifinale di Europa League e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione ricevuti in campionato.

Il Napoli, invece, deve digerire l’uscita dalla Champions League contro il Milan a seguito dell1-1 di martedì al Maradona, non sufficiente a ribaltare l’1-0 rossonero dell’andata.

Mattia De Sciglio

De Sciglio carica la Juve: le parole

Ha parlato del confronto con gli azzurri di domenica il terzino bianconero Mattia De Sciglio, intervenuto sul canale Youtube della Lega Serie A. Il giocatore della Juventus si è soffermato, in particolare, sulla difficoltà nel marcare Kvaratskhelia e sulla voglia di rivalsa bianconera dopo il travolgente 5-1 subito dagli azzurri all’andata. Di seguito quanto riportato:

Su Kvaratskhelia: “Per fermare un giocatore come lui bisogna dargli meno spazio possibile. Diventa decisivo quando ha spazio davanti a se”