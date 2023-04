Giornata di relax per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che ha approfittato del pomeriggio libero per dedicarsi alla famiglia in una gita fuori porta a Capri.

“Dopo essere salito in piazzetta si è incamminato per le strade dello shopping e per via Camerelle seguito da un gruppo di tifosi azzurri ai quali non è sfuggita la presenza del loro beniamino”, racconta l’ANSA.

Foto e autografi per tutti i tifosi del Napoli: Osimhen fa impazzire i tifosi

Il nigeriano è stato beccato dai tifosi sull’isola in compagnia della sua compagna Stephanie, madre di sua figlia Hailey True, nata negli scorsi mesi proprio a Napoli.

Inevitabile la calca di supporters azzurri che hanno voluto regalarsi uno scatto e qualche autografo del bomber classe ’98, che comunque non si è sottratto all’affetto dei suoi tifosi e ha assecondato ogni richiesta degli stessi.

Il giocatore nel tardo pomeriggio ha fatto poi ritorno in città, dove riprenderà ad allenarsi nelle prossime ore in vista dell’attesissima sfida contro la Juventus.

Di seguito, le immagini che testimoniano la giornata di relax del numero 9 a Capri: