Guardiola: “Napoli magnifico, c’era un rigore che poteva essere dato, fa la differenza”

Pep Guardiola ieri sera ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco che è valso la qualificazione in semifinale. Le dichiarazioni riguardano anche il Napoli e l’eliminazione degli azzurri subita contro il Milan, sebbene abbiano trovato poco spazio all’interno dei media nazionali.

Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione:

Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa.

Giocare contro il Milan che ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Ci sono stati Sacchi, Capello, Maldini e Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa competizione. È stata la stessa storia, 1-0 a Milano, 1-1 lì con un rigore che poteva essere dato, sono margini talmente ristretti che poi fanno la differenza.