Fedele attacca Spalletti: “Presuntuoso, ha sbagliato tre volte contro il Milan!”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Tra gli argomenti principali c’è ovviamente il doppio confronto europeo con il Milan, che ha portato all’eliminazione del Napoli dalla Champions League.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

L’eliminazione dalla Champions League ridimensiona, in qualche modo, la stagione del Napoli? Non parlerei di mezza delusione . I tifosi, potendo, a inizio anno avrebbero preferito lo Scudetto alla Champions League. C’è rammarico per due motivi : in primis per la Coppa Italia , mentre l’altro rammarico è legato alla presunzione vista contro il Milan .

Subito dopo Enrico Fedele ha lanciato una stoccata a Luciano Spalletti:

Se per tre volte di seguito finisce così c’è presunzione da parte dell’allenatore, Luciano Spalletti. Se ho difficoltà, perché in contropiede mi segnano sempre, vuol dire che non hanno trovato un sistema.

Che si voglia scaricare la colpa sul match analyst o il vice, c’è di fatto che i calciatori in campo non sanno fermare l’avversario e che l’allenatore ha il compito di correre ai ripari. A quel punto, devi imporre la marcatura preventiva di un compagno che faccia fallo.

Non è stato un caso occasionale. È successo quattro volte, anche col Verona. Vuol dire che o non capisci o non vedi. Delle volte bisogna fare di necessità virtù.