UFFICIALE – C’è l’esito del ricorso della Juventus: succederà contro il Napoli!

Erano ore di attesa in casa Juventus per quanto riguarda la decisione riguardante il ricorso presentato dal club bianconero. Esito che è arrivato da pochi minuti, come evidenziato da un comunicato ufficiale diramato proprio dalla FIGC.

La decisione è dunque definitiva, la Juventus ha vinto il ricorso contro la squalifica della Curva Sud per un turno casalingo dopo i fatti relativi alla semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Domenica dunque contro il Napoli il settore sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri, visto che come detto la squalifica della Curva Sud dell’Allianz Stadium di Torino è stata revocata.

Resta invece ancora incerto invece l’esito del ricorso riguardante la penalizzazione imposta alla Juventus dalla FIGC per il cosiddetto caso plusvalenze che ha sancito, al momento, una penalità in classifica di quindici punti per la società bianconera.

Resta ancora incerto anche l’esito delle indagini riguardante il caso stipendi della Juventus, che ha comportato un’ipotesi di falso in bilancio, almeno secondo le accuse mosse al club bianconero.