“Fuochi d’artificio?”, Pioli provoca i tifosi del Napoli!

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo il match di ieri sera del Diego Armando Maradona contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore all’emittente rossonera ed evidenziate dalla nostra redazione:

Pioli: “Abbiamo battuto una grande squadra come il Napoli”

Per fortuna avremo un calendario molto impegnativo, ora avremo quattro partite di campionato prima delle semifinali. Abbiamo superato una grandissima squadra con la nostra volontà, con il desiderio di superare i momenti difficili. Soddisfatto per i ragazzi, il club e i tifosi, che non ci hanno mai abbandonato e ci hanno aiutato.

Pioli: “Abbiamo scelto di far giocare il Napoli”

Oggi abbiamo scelto, sia per il vantaggio, sia per Osimhen, di essere più attendisti. Tutti hanno fatto un grande lavoro, Rafa e Brahim grande sacrificio contro una squadra che ha grandissime qualità. Bravi i ragazzi ad aiutare Maignan. Avevo chiesto di gestire bene il pallone nella ripresa. Il doppio vantaggio ci ha impedito un po’ a farlo, lasciando il possesso al Napoli, ma posso capire i ragazzi. Era difficile la gara e i ragazzi hanno preferito rimanere solidi e attenti e meno disponibili a palleggiare un po’ di più, che ci avrebbe reso anche più pericolosi.

Pioli “provoca” i tifosi del Napoli sui fuochi d’artificio

Il gruppo mi sorprende per la capacità di rimanere sereno. A volte sono lì che mi preoccupo un po’, ma questa è la loro forza. Gestire questi tipi di pressione per molti era la prima volta e farlo in un ambiente così caldo era difficile, quindi continuano a sorprendermi. Se ho dormito? Mi addormento sempre presto, poi mi sono svegliato, ma mi aspettavo fuochi d’artificio un po’ più belli.