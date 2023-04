“Abbiamo sopravvalutato Kvaratskhelia?”: la risposta di Spalletti!

Serata amara per il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti non vanno oltre l’1-1 nel ritorno di Champions League contro il Milan e sono costretti a rinunciare al sogno semifinale.

Sicuramente non è stata la serata del Napoli, che nonostante ci abbia provato non è riuscito ad abbattere il muro eretto dal Milan. Il ritorno di Osimhen non ha dato l’apporto offensivo sperato, anche se il nigeriano ha comunque trovato il gol allo scadere.

Chi è apparso sottotono è stato certamente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non è riuscito ad essere incisivo come sempre nell’uno contro uno e ha fallito il rigore che avrebbe portato il Napoli ai supplementari.

Kvaratskhelia Napoli Milan

Nel corso della conferenza stampa post partita, Luciano Spalletti ha parlato così del suo fuoriclasse:

Kvaratskhelia è sopravvalutato?

“Io inizialmente ho tentato di prendere un po’ di posizione, ma mi è stato detto di tutto e mi sono dovuto accodare perchè si sono scomodati i personaggi più illustri. Il ragazzo, però, merita è sensibile e ha una straordinaria qualità. Nel primo tempo non è riuscito a saltare l’uomo quando ne aveva la possibilità, però ne ha fatte due nel secondo tempo che sono due numeri pazzeschi per qualità e sostanza. Poi nel finale ci è arrivato con il fiato tirato, perchè si è visto che nell’ultimo periodo ci è arrivato on un po’ di fatica, un po’ annebbiato e non ha la possibilità di esprimersi al massimo. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, Kvara è una grande persona e sono felice di lavorare con lui. Ci darà ancora la sua qualità per il nostro grande obiettivo, perchè ce l’ha e ne abbiamo bisogno”.

Di seguito il video di Spalletti in conferenza stampa su Kvaratskhelia: