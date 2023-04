Bellissimo gesto di Spalletti con un tifoso dopo l’allenamento del Napoli!

Dopo l’eliminazione in Champions League maturata ieri sera al Maradona contro il Milan, il Napoli oggi è tornato subito in campo ad allenarsi per preparare la sfida di Serie A contro la Juventus. Alla fine dell’allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno alcuni calciatori del Napoli si sono fermati per scattare alcune foto con i tifosi e lo stesso ha fatto anche l’allenatore azzurro Luciano Spalletti.

Come evidenziato dalla nostra inviata a Castel Volturno Silvia De Martino, tra i protagonisti principali ci sono stati Jack Raspadori, che si è fermato a regalare foto ed autografi ai tifosi del Napoli in attesa all’esterno del centro tecnico, e Luciano Spalletti che si è reso protagonista di un bellissimo gesto.

L’allenatore del Napoli infatti ha notato che un giovane tifoso in sedia a rotelle era in attesa del suo arrivo. Una volta visto il giovane tifoso, Spalletti ha fermato la macchina ed è sceso per regalare un abbraccio al supporter azzurro, prima di firmare autografi e scattare foto con tutti i presenti.

Siparietto nel finale con mister Spalletti che ha concluso con un “Si gruoss” nei confronti del giovane tifoso, scatenando ovviamente le risate generali. Ennesimo gesto di grande umanità da parte di un grande allenatore, che si dimostra sempre di più anche un grande uomo.

DI SEGUITO IL VIDEO: