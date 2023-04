Napoli eliminato dalla Champions League, Adani convinto: cos’ha detto sul Milan!

L’ex calciatore e oggi opinionista TV, Daniele Adani, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della qualificazione del Milan in Champions League ai danni del Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

Milan uscito indenne dal Maradona? E lo ha fatto nell’unico modo in cui poteva : facendo densità nei propri 30 metri, ma soffrendo poco e “ pizzicando ” ogni tanto l’avversario con ripartenze micidiali. Il Napoli ha calciato tanto , ma nel primo tempo non è mai stato pericoloso. Il Milan, invece, ha usato bene il corpo, ritrovando il piacere del duello fisico, difendendo alla grande. La squadra di Pioli ora si sente forte anche quando la palla ce l’ha l’avversario e il perché ha un nome e un cognome: Rafael Leao .

Derby in semifinale come il 2003? Furono, calcisticamente parlando, i sei giorni più tesi per Milano. Pare quasi uno scherzo del destino che 20 anni dopo siamo vicinissimi a rivivere le stesse emozioni.

I rossoneri hanno superato uno scoglio forse ancora più duro, battendo il Napoli. Chissà che non possano giocare più liberi in semifinale.