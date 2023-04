Napoli-Milan, ancora 4 ballottaggi aperti per Spalletti: le probabili scelte di formazione

Il giorno della verità è giunto, il Napoli si giocherà il tutto per tutto in Champions League. La squadra di Luciano Spalletti questa sera affronterà il Milan nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma stavolta avrà a disposizione due risorse importanti: Osimhen e soprattutto l’aiuto del pubblico dello stadio Maradona.

Quattro dubbi per Spalletti

Due “recuperi” per due assenze altrettanto importanti, come quelle di Kim e Anguissa. Per il tecnico partenopeo resta comunque qualche ultimo dubbio di formazione: sono infatti 4 i ballottaggi per una maglia da titolare.

In porta ci sarà sicuramente Meret; mentre la linea difensiva sarà composta da Di lorenzo, Rrahmani, Juan jesus (in vantaggio su Ostigard) e Mario rui, che pare in vantaggio su Olivera. A metà campo il posto di Anguissa dovrebbe essere preso da Ndombele, anche se resta viva la candidatura di Elmas, mentre sono sicuri di una maglia da titolare Lobotka e Zielinski.

Allenamento Napoli

Le scelte in attacco

In avanti, con Kvaratskhelia e Osimhen ci sarà uno tra Politano e Lozano, con il ballottaggio che vede in vantaggio l’esterno italiano. Insomma, Luciano Spalletti pare aver scelto gli undici che – almeno inizialmente – dovranno provare a conquistare la storica qualificazione alle semifinali di Champions League.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di lorenzo, Rrahmani, Juan jesus, Mario rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.