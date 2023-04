Meret dopo l’eliminazione: “Questo non toglie ciò che abbiamo fatto”

Napoli-Milan che termina sull’1 a 1 con il gol di Olivier Giroud al 43esimo minuto del primo tempo e di Victor Osimhen al 92esimo. Il sogno della semifinale per gli azzurri termina oggi, ma resta da applaudire sicuramente quanto fatto fino ad ora in questa stagione dalla squadra di Luciano Spallletti.

Alex Meret ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Napoli-Milan ai microfoni di Mediaset Infinity:

Penso che oggi abbiamo fatto una grande partita in generale. Sapevamo che avrebbero difeso. Peccato per quel fallo non fatto. Abbiamo creato occasioni. Abbiamo dato tutto fino alla fine, peccato per il gol trovato alla fine. Abbiamo poco da recriminarci.

Era già capitato contro il Milan di prendere gol su ripartenza. È un peccato e dobbiamo alzare la testa.

C’è delusione perché volevamo vincere ed era nelle nostre possibilità. Abbiamo poco da recriminare, c’abbiamo provato fino all’ultimo. Questo non toglie ciò che abbiamo fatto fino ad ora.