Tifosi del Milan in arrivo a Napoli: non si escludono momenti di tensione in città

Clima sempre più caldo quello che si respira intorno al ritorno di Champions League tra Napoli e Milan. Gli azzurri di Spalletti sono chiamati alla rimonta dopo aver perso 1-0 a San Siro. Non ci sono però solo le due squadre come protagoniste della serata, sugli spalti oltre al tifo degli ultras Napoli, sono attesi anche circa 2500 supporters rossoneri. Dopo la goliardica coreografia di Pulcinella, gli azzurri sono chiamati a rispondere ed è per questo che ci si attende un Maradona infuocato. Scontri in Napoli-Milan? Il piano per la sicurezza Sold-out anche il settore ospiti, tifosi del Milan che prima di entrare allo stadio saranno in giro per la città. Circa 900 uomini delle forze dell’ordine saranno impegnati a garantire la sicurezza in città evitando possibili scontri e momenti di alta tensione come successe nel match di ritorno contro l’Eintracht. Seppur i tifosi del Milan hanno supportato i napoletani nella momentanea guerra contro la dirigenza, causata da idee contrastanti sul tifo allo stadio, la sicurezza sarà massima per evitare spiacevoli inconvenienti. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

