Napoli o Milan: chi sfiderà l’Inter in semifinale di Champions League? Domani sera si deciderà al ‘Maradona’ quale delle due squadre vincerà lo scontro tutto italiano e chi affronterà la squadra di Simone Inzaghi per il sogno Istanbul. Se Napoli e Milan sono ancora in bilico per la qualificazione, infatti, i nerazzurri sembrano già certi del passaggio del turno, considerato lo 0-2 a Lisbona della scorsa settimana.

Dal doppio confronto di maggio tra Inter e una tra Napoli e Milan, poi, si deciderà chi si giocherà il posto unico sul tetto d’Europa.

Noel Gallagher

Noel Gallagher premia il Napoli: le parole

Noel Gallagher, frontman degli Oasis e grande tifoso del Manchester City, a Sky Sport ha parlato della possibile finale contro la sua squadra del cuore.