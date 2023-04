Napoli-Milan, Spalletti si sbilancia sulla formazione: la rivelazione in diretta

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio ufficiale azzurra Radio Kiss Kiss Napoli nel post partita del match contro il Verona.

Di seguito le parole dell’allenatore azzurro:

La partita col Verona me l’aspettavo così difficile. Dovevamo essere lucidi. In fase di possesso non siamo riusciti a trovare spazi tra i loro calciatori. Loro sono abituati a fare questo tipo di partite e sono stati agevolati dall’atteggiamento e dalla nostra non lucidità.

Il Napoli va bene sia in casa che in trasferta, è sempre l’atteggiamento degli avversari a determinare, magari quando giocano in casa gli avversari provano di più a far gol mentre al Maradona vengono per un pari, stanno tutte più chiuse, più basse e diventa più complicato.