De Laurentiis potrebbe non essere al Maradona domani: il motivo dell’assenza

Manca poco ormai alla sfida che si terrà domani al Maradona tra Napoli e Milan, una partita che varrà un posto in semifinale. Il ritorno dei quarti di finale si preannuncia da brividi e le due squadre italiane sognano la semifinale.

Vista la sconfitta per 1-0 a San Siro firmata Bennacer, il Napoli sarà costretto a rimontare. Un risultato però, quello del Milan, non impossibile da eguagliare. Agli azzurri basterà infatti vincere con due gol di scarto per ottenere la qualificazione, in caso di vittoria con una sola rete di differenza la partita si prolungherebbe ai tempi supplementari.

Con le pesanti assenze di Kim e Anguissa, Spalletti ha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere. In difesa il sostituto del coreano dovrebbe essere Juan Jesus, a centrocampo la scelta è meno sicura con una possibile chance per Ndombelé o un utilizzo arretrato di Elmas a sorpresa.

FOTO IMAGO – Milan Napoli Champions League

La possibile assenza del presidente De Laurentiis

Assenze non solo in campo per gli azzurri, un’altra potrebbe infatti essere quella del presidente che non era presente neanche nella gara di San Siro. Il motivo è dovuto al alcuni impegni di lavoro, infatti, De Laurentiis potrebbe saltare questo big match a causa di una partenza negli Stati Uniti.