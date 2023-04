Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan è sempre più vicino: Simon Kjaer ha parlato in conferenza stampa del big match di domani sera.

Sarà una bella partita. Una partita che abbiamo meritato e l’ultima volta che siamo stati qua è andata bene e speriamo anche domani. Osimhen? Sì, è un osso duro. Incontriamo lui come incontriamo gli altri attaccanti. Non è il lavoro di una persona ma di una squadra intera. Lo affrontiamo con massimo rispetto ma pensiamo a noi.

Kjaer Pioli Conferenza

Kjaer emozionato prima di Napoli Milan: le parole

Come si affronta una serata così? Come carichi i compagni? Queste partite qua non sai mai quando si giocherà un’altra. Sono serate che restano con te per tutta la vita, con l’adrenalina che ti rilasciano stadi e tifosi. A San Siro è stata una delle esperienze più belle della mia carriera. Sarà emozionante.

Come vivi la storia al Milan? Il percorso al Milan è come un sogno, abbiamo fatto tanti passi e una delle cose che ha fatto la differenza è il punto di vista del mister che ci ha chiesto sempre di migliorare giorno dopo giorno. Tre anni fa nessuno avrebbe creduto che saremmo arrivati fin qui. Avremmo firmato e invece ora ce la stiamo giocando.