Alla vigilia di Napoli Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Stefano Pioli ha analizzato la sfida in conferenza stampa.

Siamo molto contenti di essere qua a giocarci questa grande partita. Sarebbe un grave errore pensare di difendersi. Abbiamo un piccolo vantaggio e giochiamo contro una squadra che segna tantissimo. Dobbiamo giocare bene e da squadra e credo che dobbiamo gestire bene il pallone quando ce l’avremo. Possibilità di rigori? Li abbiamo provati, come facciamo sempre. Maignan non ho ancora pensato dove metterlo in lista in caso arrivassimo ai rigori. Cosa lascia la partita d’andata? Entrambe siamo riusciti a mettere in difficoltà l’altro e vince chi riesce a sfruttare meglio le occasioni che si creano. Il Napoli all’andata è partito meglio di noi e questo deve essere d’insegnamento. Siamo qui per giocarci la Champions League e sarebbe un premio per un percorso molto importante. Adesso ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale di Champions e poi i giudizi si daranon solo alla fine.

Conferenza Stampa Pioli

Pioli teme il Napoli: le sue parole

Problemi nei tempi supplementari? Tutte e due saranno pronte per giocarsela fino all’ultimo. Entrambe hanno adavanti a sé una partita stimolante e da giocare con il massimo delle potenzialità. Dobbiamo giocare una partita di grande livello. Pensiamo di avere le capacità di vincere.

Come si affronta lo Stadio Maradona? Sarà bello giocare partite di un certo livello in certi scenari. Caricherà i loro calciatori ma caricherà anche i nostri. Partiamo con un piccolo vantaggio ma sappiamo che ci vorrà il 100% per fare ancora meglio.

Osimhen? Teniamo sempre in considerazioni le caratteristiche degli avversari e soprattutto quelle di un attaccante così potente e forte, che gioca in modo profondo e riempie l’area. Ma noi abbiamo il nostro modo di giocare. Le partite contro il Napoli deve saperle leggere, devi saper accelerare e rallentare.

Brahim Diaz? Sta crescendo tanto, ha grande personalità. Gli piace avere pressione dentro e fuori dal campo. Sta facendo molto bene e mi piacerebbe allenarlo ancora.

Spalletti? Domani sarà una partita diversa, con qualche cambiamento. Il Napoli in Champions League a San Siro è stato diverso da quello di campionato di qualche settimana fa.

Giroud? Sta bene, ha avuto un piccolo problema in questi giorni ma lo abbiamo gestito bene e sarà in grado di giocare.

Napoli? Non so che scelte farà Spalletti per sostituire Anguissa, ha certamente una rosa forte