Champions League, “invasione” rossonera al Maradona: quanti tifosi del Milan ci saranno?

Sfida decisiva quella di domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona per definire le sorti di Napoli e Milan in Champions League. Gli uomini di Luciano Spalletti devono provare a ribaltare il risultato sfavorevole della gara di andata, terminata 1-0 per la squadra di casa. Di contro il Milan, però, dovrà fare i conti con il ritorno di Victor Osimhen a guidare l’attacco azzurro.

FOTO: SSC Napoli Osimhen

Diverso sarà anche il clima che accolse l’ultimo Napoli-Milan al Maradona. Infatti, anche i diverbi tra tifosi e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sono giunti al termine dopo un incontro tra le parti. “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti”, questo il tweet con cui il patron del Napoli ha sugellato la pace con gli ultras partenopei.

Oltre 2000 tifosi rossoneri a Napoli

Un Maradona da tutto sold out con un’atmosfera da sogno per quest’ultima gara dei quarti di finale di Champions League. Non solo tinto d’azzurro, però. Saranno infatti 2488 i tifosi del Milan che arriveranno a Napoli con pullman organizzati, auto private, treni e aerei per sostenere gli uomini di Stefano Pioli. A riportarlo è Sky Sport.