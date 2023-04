Nella giornata di ieri il patron Aurelio De Laurentiis ha visto i capi dei gruppi organizzati degli ultras del Napoli, per chiarire quelli che sono stati i punti di disaccordo e per avviare un dialogo proficuo e utile ad allontanare le tensioni delle ultime settimane. Lo stesso incontro è stato definito tale anche dagli stessi Ultras, che in merito hanno rilasciato un comunicato, a testimonianza della sintonia ritrovata tra le parti.

Adesso, però, si attende per capire quale sarà la risposta del Diego Armando Maradona in vista della sfida contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. E a tal proposito, arrivano novità certamente confortanti.

Maxi coreografia nelle Curve per Napoli-Milan: la rivelazione

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che svela: