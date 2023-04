Serie A, la Juventus crolla contro il Sassuolo: aumenta la distanza dal Napoli (FOTO)

Si ferma anche la Juventus di Massimiliano Allegri in questa trentesima giornata di Serie A. La formazione bianconera è scesa in campo oggi alle 18:00 contro il Sassuolo di Dionisi, uscendo dal campo sconfitta per 1-0. La rete della vittoria per i neroverdi porta la firma di Defrel, che fa salire il Sassuolo in decima posizione a quota 40 punti, a sole 4 distanze dalla Vecchia Signora.

FOTO: Defrel

Nonostante il Napoli di Luciano Spalletti abbia pareggiato contro il Verona al Maradona per 0-0, gli azzurri hanno guadagnato punti su Inter e Juventus e mantenuto costante il distacco dal Milan. Con la sconfitta di questa sera la società bianconera è stata raggiunta in classifica dal Bologna, reduce dal pareggio con la formazione di Stefano Pioli a 44 punti.

La classifica di Serie A: Juve distante dal Napoli

Anche nel caso in cui la penalizzazione dei 15 punti alla Juventus dovesse essere revocata, la Vecchia Signora salirebbe a quota 59 punti in campionato, alle spalle della Lazio a 61 e con una distanza di ben 16 punti dal Napoli primatista.