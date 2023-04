Napoli-Milan: i tifosi azzurri hanno un piano per disturbare i rossoneri

Tra due giorni, precisamente martedì 18 aprile, andrà in scena la partita più attesa dal Napoli: il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan di Pioli. La gara si giocherà al Maradona e vedrà i rossoneri provare difendere il vantaggio ottenuto all’andata.

Dopo la pace fatta tra il presidente De Laurentiis ed i tifosi del Napoli, il clima che attende i ragazzi di Pioli si preannuncia incandescente. La squadra di Spalletti farà di tutto per recuperare lo svantaggio e regalare una notte da sogno al suo pubblico. Dal primo minuto tornerà anche Victor Osimhen, pedina fondamentale degli azzurri.

Il piano dei tifosi del Napoli

Osimhen però non sarà l’unico pericolo che dovrà preoccupare il Milan a Napoli, oltre al ritorno dell’attaccante nigeriano, per i rossoneri potrebbe esserci una spiacevole sorpresa. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti pare che i tifosi partenopei si siano organizzati tramite gruppi Whatsapp per rendere infernale il pernottamento del Milan a Napoli:

“Troviamoci sotto l’hotel con trombe, batterie pirotecniche e fischi per non far dormire il Milan”

Idea già adottata in passato dalla tifoseria partenopea che in alcune occasioni ha infastidito la squadra avversaria provando a non far riposare tranquillamente i calciatori.